Entübe edilmişti! Usta yönetmen Şerif Gören'e verilen ilaçlar kesildi

Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Şerif Gören, merdivenlerden düşerek başını çarptı ve şuuru kapandı. O sırada apartmanın girişinde bulunan bir doktor çift ilk müdahaleyi yaptı, ardından ambulans çağırdı. Yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Gören’e uyutmak için verilen ilaçlar kesildi. Doktorlar, Gören’in uyanmasını bekliyor.

Şerif Gören kimdir?

Gören, 1944’te Yunanistan’ın İskeçe kentinde doğdu. Özellikle toplumsal konulara odaklanan ve dönemin siyasî atmosferini yansıtan filmler çeken Gören, 1960’lardan itibaren Yılmaz Güney ile çalışmaya başladı.

Gören, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ilk Türk filmi olan “Yol”un yönetmeni. Senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı Yol (1981) filminin yönetmenliğini Yılmaz Güney o dönem yurtdışında firari olduğu için Şerif Gören üstlenmişti. Tarık Akan, Halil Ergün ve Meral Orhonsay gibi isimlerin rol aldığı film, 1982’de dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Altın Palmiye’yi kazanmıştı.

Gören’in yönetmen olarak imza attığı ilk önemli film ise senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı fakat çekimin ilk günlerinde Güney’in tutuklanması üzerine kendisinin yönetip tamamladığı “Endişe (1974)” filmi. Gören, Endişe filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı. Yılmaz Güney ise “En İyi Senaryo” Ödülü’nü kazandı.

Gören; Tomruk (1982), Derman (1983), Kurbağalar (1985), Yılanların Öcü (1985), Sen Türkülerini Söyle (1986) gibi önemli filmler çekti. Son dönemlerde ise Serseri Aşıklar (2003), Kırık Ayna (2002-03) ve Ah İstanbul (2006) adlı dizileri yönetti.

Şerif Gören, senaryosunu da kendisi yazdığı Ay Büyürken Uyuyamam filmiyle 2011’de sinemaya döndü ve bu film, kariyerinin son filmi oldu.

Gören, evli ve 3 çocuk babası.