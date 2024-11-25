Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 20:20:04'te gerçekleşen depremin derinliği 9,75 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 25, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-11-25
Saat:20:20:04 TSİ
Enlem:38.16222 N
Boylam:37.855 E
Derinlik:9.75 km
Detay:https://t.co/AbK6aSQItP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya: İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir’de 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Malatya Doğanşehir’de 4️⃣.6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2024
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar… pic.twitter.com/8iORL2rsxs
AFAD: Saha tarama çalışmaları devam etmektedir
AFAD yaptığı açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.