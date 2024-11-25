Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 20:20:04'te gerçekleşen depremin derinliği 9,75 kilometre olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya: İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir’de 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya Doğanşehir’de 4️⃣.6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar… pic.twitter.com/8iORL2rsxs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2024

AFAD: Saha tarama çalışmaları devam etmektedir

AFAD yaptığı açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.