Fazıl Say’ın ‘en talihsiz’ saydığı enstrüman

Mustafa Kemal Çolak

FAZIL SAY’IN ‘EN TALİHSİZ’ SAYDIĞI ENSTRÜMAN

Gururumuz, piyanist-besteci Fazıl Say’ı yakından takip edenler bilir. Müzik insanımız, konserlerinde piyano başında olduğu kadar, piyano yanında da tutku doludur ve dinleyenlerine keyif veren konuşmalar yapar. Müziğe, müzisyenlere çok emeği geçen, rehber kitaplar yayımlayan babası Ahmet Say’ın da etkisiyle olsa gerek sunacağı eserleri, bestekârları tanıtır, haklarında anekdotlar aktarır.

Enka Sanat organizasyonuyla Enka Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıktığı 5 Temmuz gecesi de öyle oldu. Flüt sanatçısı, öğretim üyesi Aslıhan And ile birlikte verecekleri konser öncesinde seçtikleri eserlerle ilgili bilgiler aktardı. Avusturyalı besteci Franz Schubert’in eseri üzerinden arpeggione çalgısından söz etti. Lied’lerin ustasının duygularından çıkan Arpeggione Sonatı’nın, gitar ile viyolonsel arası altı telli çalgı için yazılan en ünlü eser olduğunu belirterek, “Arpeggione talihsiz bir çalgıdır. Üzerine Schubert’ten sonra eser yazılmadığı için ömrü kısa olmuş, müzik dünyasından silinmiştir” bilgisini iletti Enka Açıkhava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran müzikseverlere. Say ve And ikilisinden birbirinden değerli eserleri dinleme şansı bulan izleyici, başka enstrümanlarla da çalınan Arpeggione Sonatı’nın melodisinin verdiği mutlulukla ayrıldı büyülü konser atmosferinden.

ZAMANSIZ YOLCULUKTA BÜYÜK USTA

Yukarıdaki satırları kaleme aldığım günlerde acı haberini almamıştık henüz. Fazıl Say satırlarına başlarken, ustanın bir başka usta ile sahne aldığı geçen yılki büyük buluşmayı düşünmüştüm. Fazıl Say’ın piyanosu eşliğinde Genco Erkal, 10 Temmuz 2023’te Enka Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranları karşısına çıkmıştı. Yine devleşmişti gece boyu. Piyanodan çıkan müziğin melodisi ve Genco Erkal’ın o doyumsuz sesi... Gözünü dahi kırpmamıştı dinleyicisi. Bırakın dinleyicisini, emin olunuz, doğanın içindeki Açık Hava Tiyatrosu, tüm atmosferiyle saygıya durmuştu o gece… Seyircisiyle zamansız bir yolculuktaydı büyük Usta.

Şimdi, yine zamansız bir yolculukta Genco Erkal. Temmuz’un son günü aramızdan ayrıldı. 2 Ağustos’ta uğurladık kendisini cenazesinde olan, olamayan, milyonlarca hayranının gözyaşları ve kalp burukluğuyla birlikte. Ne mutlu ki o bir sanatçıydı. Devrimci sanatçılar arasındaydı. Eserleriyle avunacağız ve ‘Döneminde yaşadım. Sahnede bizzat izledim’ diyerek gururla anacağız.

80’li yılların karanlığında parlayan yüksek oyunculuk

Usta tiyatrocu Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Türkiye’nin bağımsız gruplarından Peyk’in ilk müzikali Hamiyet, Enka Açık Hava Tiyatrosu’nda 12 Temmuz’ta sanatseverlerle buluştu. 80’li yılların gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan tiyatro eseri, 12 Eylül’ün karanlık günlerine götürdü izleyicisini. Üzerinde hâlâ çok eser ortaya konamadığına inandığım, o karanlık günlerin içinden doğan çarpıcı bir insan hikâyesi üzerinden kaleme alınan Hamiyet, baş oyuncu Aslı İnandık’ın sahne performansıyla soluksuz izlendi Enka Açık Hava’da. Oyunu sergileyen ekibin hiçbirisine haksızlık yapmak istemem. Her birinin katkısı büyüktü tabii ki. Tiyatroya gönül veren, merdivenlerin ilk basamaklarında olan gençlerden, sanatın yükünü sırtlamış emekçi büyüklerine kadar eserin ayakta alkışlanmasında rol sahibi oldular. Ancak Hamiyet’i oynayan Aslı İnandık’a özel yer ayırmayı, tüm seyirciyi kendine çekmeye başladığı dakikalardan itibaren aklıma koymuştum.

Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşıyor Hamiyet. Çalıştığı fabrika, o dönemin en ruhuna uygun şekilde, kaypak ilişkiler, güce tapan yöneticiler, davasından dönenler ve ihanet içinde olanlarla doludur. Tabii ki iyiler de vardır yanında bir de hayalleri. En çok onlara sığınır Hamiyet. Şarkı sözleri yazar önce kalbine, sonra bulduğu her yere.

Hayalleriyle yaşayan Hamiyet’i karşımıza çıkaran Aslı İnandık’ın müziğe yatkınlığı performansına hemen yansıyor, öncelikle bunu ifade etmeliyim. Özgeçmişine baktığımda gördüm ki Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde okumuş. Lise ve üniversite eğitiminde çello ve piyano eğitimi almış. Oyunculuk eğitimi sonradan gelmiş.

Müzikallerde kendisini daha sık görebileceğimizi düşündüğüm oyuncunun, ayakta alkışlanan performansı sonrası, bakışı ve alın çizgileriyle zihinlerde kalıcı yer ettiğini söylemeliyim.