Genç kart başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısından sonra açıkladığı Genç Kart uygulaması merak konusu oldu. 18 yaşına giren gençlerin faydalanacağı Genç Kartlar 1 yıl süreyle geçerli olacak. Genç kart ile müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli yararlanılabilecek.

Genç kart nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül'deki Kabine Toplantısından sonra Genç kart konusunda "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Müze, sinema, tiyatroda avantaj sağlayacak

Genç kart ile ilgili detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."