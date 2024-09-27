'Harry Potter'ın 'Profesör Minerva McGonagall'ı, Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith hayatını kaybetti

Harry Potter filmlerinde Profesör Minerva McGonagall karakterini canlandıran ve ITV'nin sevilen dizisi Downton Abbey'de Grantham Kontesi rolüyle milyonlarca kişiye ulaşan efsanevi İngiliz aktris Dame Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haber, Smith'in menajeri ve ailesi tarafından doğrulandı.

Oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından yapılan açıklamada, "Dame Maggie Smith'in ölümünü büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz. Kendisi bu sabah erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etmiştir" denildi.

"Bu vesileyle Chelsea ve Westminster Hastanesi'nin harika personeline son günlerinde gösterdikleri özen ve sonsuz nezaket için teşekkür etmek istiyoruz. Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz."

Smith, 1969'da The Prime of Miss Jean Brodie ile Oscar ve 1978'de California Suite ile yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı kazanmıştı.