İstinaf rapçi Murda hakkındaki hapis cezasını kaldırdı
Murda sahne ismiyle tanınan ünlü rap müzik şarkıcısı Mehmet Önder Doğan hakkında şarkı sözleri nedeniyle verilen hapis cezası bozuldu. İstanbul İstinaf Mahkemesi, “sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı sanığın suç işleme kastının olmadığı” gerekçesiyle mahkûmiyet kararını kaldırdı.
İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi, 2022 yılında görülen davada, Murda hakkında Duman, Pahalı ve Eh Baba isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.
Murda karara itiraz ederken, dosyayı inceleyen İstanbul İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozup yeni hüküm kurdu. Murda sahne ismiyle tanınan ünlü rap müzik şarkıcısı Mehmet Önder Doğan’ın avukatları konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı..."
* İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne müracaat edilmiş, benzer içerikte Yargıtay ve İstinaf kararları üst mahkemeye sunulmuştur.
* İstanbul İstinaf Mahkemesi, yaptığı inceleme neticesinde müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırmıştır.
* Yeni bir hüküm kuran İstinaf Mahkemesi “sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı sanığın suç işleme kastının olmadığı” gerekçesi ile müvekkilimiz hakkında beraat hararı vermiştir.