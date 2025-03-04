Kadın yazarların kaleme aldığı “Dark Kadın Polisiye-Birinci Kitap” çıktı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde raflarda okuyucuyla buluşan “Dark Kadın Polisiye”, 16 kadın yazarın kaleme aldığı 16 farklı öyküyle polisiye edebiyatına kadın imzası atıyor.

"Kadın yazarlarımız polisiye edebiyatta birer yıldız gibi parlıyor"

Bu özel ve güçlü projede Yazar-Oyuncu-Çevirmen Ayşe Erbulak, Senarist Dr. Verda Pars, Adli Bilimler Uzmanı-Kimyager Doç. Dr. Ümmüye Tüzün, Milli Kürekçi-Emekli AkademisyenDr. Hülya Yeltepe Ercan, Endüstri Mühendisi-YazarBanu Akeloğlu, Yazar-Editör Lalehan Bosnalı, İşletmeci Emine Tırak Şahin, Senarist Azime Güç, Sosyal Hizmetler Uzmanı Hanife Demir, Rehber Öğretmen-Drama Eğitmeni Buket Çetin, Finans Uzmanı Ayşen Gencer, Anne Gözde Saydan, Ekonomist Aydan Aydın İnan, Çevirmen-Eğitimci Hale Uzun, Ressam Fulya Ecem ve Sosyolog-YazarAşkın Zengin Akkuş gibi farklı alanlardan önemli isimler bir araya gelerek, polisiye türüne kadın dokunuşuyla bambaşka bir soluk getirdi.

Kadın yazarlar, farklı ve ilginç üsluplarıyla çok özel kişilikleriyle suçun karanlık dünyasına yeni bir pencere açıyor.

Kitap hakkında görüşlerini paylaşan Türkiye’nin en çok satan polisiye kitapların yazarı Ahmet Ümit, "Sadece dünyada değil, ülkemizde de olması gereken oluyor, kadın yazarlarımız polisiye edebiyatta birer yıldız gibi parlıyor" sözleriyle bu gelişmenin önemini vurguluyor. Polisiye roman eleştirmeni ve koleksiyoncusuErol Üyepazarcı ise, "Kadınların en çok başarı kazandığı edebiyat alanı polisiye edebiyattır. Agatha Christie’nin erişilmez başarısı bunun en güçlü kanıtıdır" diyerek, kadınların suç edebiyatındaki yerini hatırlatıyor. Çevirmen, yazar, eleştirmen ve polisiye türünün usta isimi Sevin Okyay, "Türk okuyucuya nedense yabancıların polisiye türünde daha iyi olduğu gibi bir yargı hâkim, ancak Türkiye’de çok iyi polisiye yazarları var, hem de kadınlı-erkekli..." ifadeleriyle bu algının kırılması gerektiğini belirtiyor. Polisiye-gerilim türünde en çok kitabı basılan duayen yazar Osman Aysu ise kadın okurların polisiyeye olan ilgisine dikkat çekerek, "Eskiden çalıştığım yayınevlerinden biri, okur profilim üzerine bir anket yapmıştı. Sonuçlar beni şaşırttı: Okurlarımın yüzde 70’i kadınlardan oluşuyordu. Türkiye’de okuma alışkanlığı neredeyse kadınların inhisarında" diyerek, kadınların bu türdeki varlığının önemine vurgu yapıyor.

Kadın Polisiye’ sadece bir kitap değil, kadınların suç edebiyatındaki kalıcı izidir.