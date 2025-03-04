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Darüşşafaka'dan, fitre, zekat ve bayram bağışları için destek çağrısı

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla 162 yıldır babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere nitelikli eğitim imkânı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, ramazan ayında bu misyona katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri desteğe davet ediyor.

Haber Merkezi
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Darüşşafaka'dan, fitre, zekat ve bayram bağışları için destek çağrısı
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Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütleri arasında yer alan ve Osmanlı’dan günümüze uzanan 162 yıllık tarihiyle Darüşşafaka Cemiyeti; bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor.

Darüşşafa Cemiyeti'nde eğitim

1863 yılından bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bugün Türkiye’nin her köşesinden sınavla belirlediği, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1.000’i aşkın öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlıyor. Öğrencilerin eğitiminin giderlerinin yanı sıra beslenme, barınma, giyim, sağlık, cep harçlığı gibi tüm ihtiyaçlarını bağışlarla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerine yükseköğrenim hayatları boyunca da burs desteğini sürdürüyor.

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Darüşşafaka’nın Bayram Tebrik Sertifikaları ile Eğitime Değer Katın

 

Darüşşafaka Cemiyeti, bayrama özel hazırladığı tebrik sertifikalarıyla da bayram kutlamalarını babası veya annesi hayatta olmayan öğrenciler için eğitime dönüştürüyor. Birey ve kurumlar için hazırlanan bayram tebrik sertifikaları hayırseverlere anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor.

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