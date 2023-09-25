Kopernik'in doğumunun 550’nci yılı Bursa'da kutlandı

EKONOMİ (BURSA) - Güneş’in Dünya etrafında döndüğü fikrine son verip dünya ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü kanıtlayan Kopernik’in tanıtıldığı serginin açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan’ı Alinur Aktaş, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leśniak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa Polonya Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik yaptı.

Açılışta konuşan Yılbirlik, bilim ve sanatın önemine işaret ederek sergide, Kopernik'in yaşamı ve çalışmalarıyla ilgili çeşitli yönleri vurgulayan bir dizi eserin röprodüksiyonlarının da panolar şeklinde sunulduğunu söyledi. 15 panodan oluşan serginin Polonya ve Türkiye dışında bir çok ülkede de sergilendiğini iifade eden Fatma Durmaz Yılbirlik, “Nikolas Kopernik ünlü bir astronom olduğu adar aynı zamanda bir doktor, hukukçu, memur, diplomat ve kanonik hukuk doktoruydu ve ayrıca matematik, ekonomi, askeri strateji, kartografi ve filoloji ile de ilgileniyordu. Yaşadığı dönemlerde, Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğüne inanılıyordu. En büyük başarısı, güneşin merkezde olduğu, dünyanın bir gezegen olduğu ve diğer gezegenler gibi güneşin etrafında dairesel bir yörüngede döndüğü heliyosentrik bir güneş sistemi modelini geliştirmekti” dedi.