Mercan Dede, ‘Mercanların Senfonisi’ ile Marmara’daki mercanlara dikkat çekiyor

Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen Denize +1 Nefes projesi kapsamında deniz ve doğa dostu müzisyen Mercan Dede, Marmara Denizi’nde kaydedilen seslerden ilham alarak “Mercanların Senfonisi” eserine hayat verdi.

Denize +1 Nefes projesi ile denizlerin yağmur ormanları olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların korunması ve Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamının ve biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında dalgıçların su altına yerleştirdiği ses kayıt cihazlarıyla canlıların sesi kaydedildi. Bu sesler, eko-akustik uzmanı ve ses tasarımcı sosyolog İpek Oskay tarafından analiz edildi. Proje kapsamında bugüne kadar 840 saatlik ses, 155 dakika da görüntü kaydı alındı.

“Marmara Denizi’ndeki ses ve görüntülerinden ilham aldım”

Müzisyen Mercan Dede, projeye olan katkısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “İnsan kaynaklı iklim krizi, bugünümüzü ve gelecek nesilleri tehdit ediyor. Denizlerimiz ve onların ekosistem taşıyıcıları olan mercanlar, büyük bir öneme sahip. Bu nedenle biyoçeşitliliği destekleyen bu projeyi çok değerli buluyorum. Marmara Denizi’nin sesini duyurmak için eşkina, ıstakoz, karides, yunus ve midye gibi birçok deniz canlısının ses ve görüntüsünden ilham alarak ‘Mercanların Senfonisi’ eserini ortaya çıkardım. Videodaki kaleydoskop tarzı görüntüler dünyanın bir yerinde yapılan en küçük iyiliğin bile farklı bir ekosistemi ne kadar önemli derecede etkileyebileceğini veya dönüştürebileceğini temsil ediyor. ‘Mercan candır’ diyoruz.”

“Marmara Denizi’ndeki mercanlara ses olduk”

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, “Maviye olan tutkumuzu deniz ekosistemini iyileştirecek bir projeyle değere dönüştürdük. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile birlikte Marmara Denizi için harekete geçtik. Projemizin üçüncü fazında yolumuz doğa dostu müzisyen Mercan Dede ile kesişti. Marmara Denizi’nde kaydedilen ses ve görüntülerden aldığı ilhamla doğaya ve denizlere olan tutkusunu müthiş bir esere dönüştürdü ve Marmara’nın sesi oldu.” açıklamasında bulundu.

Mercanlar, denizlerin amazon ormanları”Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı ise, “Projenin ilk fazında gerçekleştirdiğimiz mercan nakli sonrasında gözlem dalışlarının yanı sıra su altı izleme sistemimiz sayesinde mercan bahçesini 7/24 canlı izleyebiliyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk. Bu projeyle Anadolu Efes ile biyoçeşitliliğin gelişimini desteklerken, deniz ekosistemi farkındalığının artması için çalışıyoruz.” dedi.