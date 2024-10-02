  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu
Takip Et

Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu

Oyuncu Merve Dizdar, UNDP Türkiye öncülüğünde hayata geçirilecek ve genç kadınların sürdürülebilirlik alanında lider olmalarına katkı verecek projede yer alarak genç kadınlara ilham verecek. UNDP ve Boyner Grup ortaklığında hayata geçirilecek proje, Türkiye’deki üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun ya da lisansüstü eğitimlerine devam genç kadınların sürdürülebilirlik alanında etkin rol almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu
Takip Et

UNDP Türkiye ve Boyner Grup, Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderler yetiştirmek için düğmeye bastı. Sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olmayı hedeflerken; projenin gönüllü destekçisi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Merve Dizdar, genç kadınlara ilham verecek

Merve Dizdar, bu desteğiyle, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunarak genç kadınlara ilham verecek.

Oyuncu, ekim ayı içerisinde lansmanı yapılarak detayları açıklanacak projenin tanıtım filminde de rol aldı.

Türk Telekom Dünya Yaşlılar Günü’nde Darülaceze sakinlerini AKM’de ağırladıTürk Telekom Dünya Yaşlılar Günü’nde Darülaceze sakinlerini AKM’de ağırladıKültür-Sanat

 

Kültür-Sanat
Filiz Akın hastaneye kaldırıldı
Filiz Akın hastaneye kaldırıldı
Türk Telekom Dünya Yaşlılar Günü’nde Darülaceze sakinlerini AKM’de ağırladı
Türk Telekom Dünya Yaşlılar Günü’nde Darülaceze sakinlerini AKM’de ağırladı
Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere büyük destek
Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere büyük destek
Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor
Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor
New York'ta düzenlenen "Birliğin Sesi" konserinde tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi
New York'ta düzenlenen "Birliğin Sesi" konserinde tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi
Mahkeme "Baby Reindeer" hakkında kararı verdi: Gerçek Fiona Harvey, Netflix'e dava açabilir
Mahkeme "Baby Reindeer" hakkında kararı verdi: Gerçek Fiona Harvey, Netflix'e dava açabilir