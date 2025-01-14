  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Merve Dizdar, Fransa'da 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi
Takip Et

Merve Dizdar, Fransa'da 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi

Merve Dizdar'a, Fransa’da “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı takdim edilecek. Dizdar, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merve Dizdar, Fransa'da 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi
Takip Et

Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Merve Dizdar'a, Fransa’da “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı verilecek.

"Şövalye ilan edildim"

YouTube'da katıldığı bir programda konuşan Dizdar, “Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim" dedi.

Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.

Daha önce Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan almıştı

Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilmişti.

Cannes'da “En İyi Kadın Oyuncu” oldu

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü.

Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırıldıGazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırıldıGündem
Serenay Sarıkaya olayı: Tutuklandı mı, son durum nedir, gözaltında mıSerenay Sarıkaya olayı: Tutuklandı mı, son durum nedir, gözaltında mıGündem
Ayşe Barım soruşturması: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldıAyşe Barım soruşturması: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldıGündem
Kültür-Sanat
Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, İzmir, İstanbul ve Özbekistan’da
Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, İzmir, İstanbul ve Özbekistan’da
Tivibu, yeni yıla özel filmleri izleyicilerine sundu
Tivibu, yeni yıla özel filmleri izleyicilerine sundu
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep yaşamını yitirdi
Eskişehir senfoni orkestrası Ayla Erduran’ı unutmadı
Eskişehir senfoni orkestrası Ayla Erduran’ı unutmadı
Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu'da ilk ve tek... Van'da önemli keşif: Moğol kentine rastlandı
Anadolu'da ilk ve tek... Van'da önemli keşif: Moğol kentine rastlandı