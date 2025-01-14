Merve Dizdar, Fransa'da 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi

Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Merve Dizdar'a, Fransa’da “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı verilecek.

"Şövalye ilan edildim"

YouTube'da katıldığı bir programda konuşan Dizdar, “Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim" dedi.

Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.

Daha önce Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan almıştı

Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilmişti.

Cannes'da “En İyi Kadın Oyuncu” oldu

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü.