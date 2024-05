Nobel ödüllü yazar Alice Munro hayatını kaybetti

T24'de yer alan habere göre Munro, 60 yıldan fazla bir süre boyunca çoğunlukla Kanada kırsalındaki hayata odaklanan kısa öyküler yazdı. Ailesi Port Hope, Ontario'daki evinde yazarın öldüğünü doğruladı.

Bir çiftçi ve öğretmenin kızı olan Munro, 1931 yılında Wingham, Ontario'da doğdu. Öykülerinin çoğu bölgede geçmekte ve bölgenin insanlarını, kültürünü ve yaşam biçimini anlatmaktaydı.

Munro, öykülerindeki içgörü ve şefkat nedeniyle sık sık Rus yazar Anton Çehov'la karşılaştırıldı.

Yayıncısı Penguin Random House Canada'nın CEO'su Kristin Cochrane şunları söyledi:

"Alice Munro ulusal bir hazinedir; muazzam derinliğe, empatiye ve insanlığa sahip bir yazar; eserleri Kanada ve dünya genelindeki okuyucular tarafından okunuyor ve el üstünde tutuluyor."

1977'de New Yorker dergisi Munro'nun küçükken babasından aldığı cezalara dayanan "Royal Beatings" adlı öyküsünü yayımladı. Bazı öykülerinde 1960'ların sosyal devriminden önceki ve sonraki yaşamı karşılaştırdı.

Çok bilinen öykülerinden biri olan The Bear Came Over the Mountain, başrollerini Julie Christie ve Gordon Pinsent'in paylaştığı 2006 yapımı Away from Her filmine dönüştürüldü.

Munro, 2009 yılında Man Booker Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

Jüri o zaman yaptığı açıklamada, “Alice Munro okumak, her seferinde daha önce hiç düşünmediğiniz bir şey öğrenmektir. Munro her hikayeye, çoğu romancının bir ömür boyu romanlarına kattığı kadar derinlik, bilgelik ve hassasiyet katıyor" diye konuştu.

Munro daha sonra 2013 yılında Nobel Ödülü'nü kazandı. Nobel komitesi Munro'yu “çağdaş kısa öykünün ustası” olarak nitelendirdi.