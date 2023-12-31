Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz tartışmasında son perde

Yönetmen Zeki Demirkubuz'la arasında devam eden atışmayı sürdürerek X platformu üzerinden bir açıklama yapan Nuri Bilge Ceylan, hiçbir filminde Demirkubuz'a gönderme yapmadığını belirtti. Ceylan, Kış Uykusu filminde Nihal karakterinin Aydın karakterine söylediği bir repliğin "Demirkubuz'un da içinde olduğu belli bir tipolojiyi iyi tarif ettiğini düşündüğünü inkar edemeyeceğini" ifade etti.



Konuya ilişkin Ceylan şu ifadeleri kullandı: “Vicdan, ahlak, ideal, ilkeli olma, yaşamın amacı… bu sözler ağzından hiç eksilmedi. Birini küçük düşürmek, incitmek, karalamak istediğin zaman hep böyle sözler söylersin. Ama bence, bir insan bu kelimeleri bu kadar fazla kullanıyorsa esas ondan şüphe etmek lazım…”

Altın Portakal'da bayılma iddiası

Demirkubuz'un kendisinin 2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kader filmi ödül aldıktan sonra "pat diye bayıldığı" iddiasıyla ilgili olarak Ceylan, bir kez daha törene hasta geldiğini söyledi. Ceylan şunları yazdı:

* 2006 yılında Antalya’daki törene 40 derece ateşle geldiğimi, sağlık nedeniyle bayıldığımı bildiğin ve o dönemde bunu bütün gazeteler yazdığı halde hala öyle şeyler söyleyebilmen inanılmaz. Her zaman yaptığın gibi “madem böyle bir algı oluşmuş, öyleyse bundan yararlanayım” şeklinde düşünüyorsun. Tıpkı filmi bile seyretmeden yaptığın suçlamalar gibi.

* O senaryonun üzerinde sadece benim değil üç kişinin aylar süren alın teri ve emeği var. Birkaç kişi şöyle dedi böyle dedi diye seyretmek zahmetine bile katlanmadan bir filme kara çalmak, ona emek veren insanların onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı.

* 2008 Altın Portakal’da Baba filmini izlemediğimi söylediğimi, bunu TV’de seyrettiğini belirtmişsin. Bu doğru değil. Baba filmini seyrettiğimi ve çok sevdiğimi daha dünya prömiyeri sonrasında Cannes’daki basın toplantısında söyledim. Soruyu da Atilla Dorsay sormuştu hatta. Cannes sitesinde podcastini bulabilirsin.

Tartışmaya nokta koydu

Kendisinin ve çevresindekilerin "huzurunu daha fazla kaçırmamak" için Demirkubuz'la arasındaki tartışmayı sürdürmeyeceğini belirten Ceylan, "Böyle bir gereklilik doğarsa da buna mahkeme yoluyla devam ederim. Seni kendi gerçeğinle baş başa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor" yazdı.

Ceylan mesajını, "Herkese kavgasız dövüşsüz bir yeni yıl dilerim" diye noktaladı.