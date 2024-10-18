Robotun yaptığı tablo ilk kez açık artırmada! Müzayede tarihe geçecek

İnsansı robot sanatçı Ai-Da'nın yaptığı tablo Londra'da düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satılacak.

Ai-Da eseri tarihe geçecek

Ai-Da’nın yaptığı “Yapay Zeka Tanrısı” adlı tablo Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde açık artırmayla satışa sunulacak. Ai-Da eserinin açık artırmada satılmasıyla tarihe geçecek.

Dünyanın en gelişmiş robotları arasında

İri gözlere ve kahverengi peruklara değiştirilebilen ultra taşınabilir robot Ai-Da, dünyanın en gelişmiş robotları arasında yer alıyor. Ai-Da’nın gözlerinde ve biyonik ellerinde kamera bulunuyor ve eserlerini bu kameralardan algılayarak yapıyor.

180 bin euroya satılması bekleniyor

Ai-Da’nın satışa sunulacak Yapay Zeka Tanrısı adlı tablo 2,2 metre boyunda ve 180 bin eurodan alıcı bulması bekleniyor.