Robotun yaptığı tablo ilk kez açık artırmada! Müzayede tarihe geçecek
Londra’da bir müzayede evi ilk kez yapay zekaya sahip bir robot tarafından yapılmış bir tabloyu açık artırmaya çıkarıyor. Tablonun değerinin yaklaşık 180 bin Euro olduğu tahmin ediliyor.
İnsansı robot sanatçı Ai-Da'nın yaptığı tablo Londra'da düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satılacak.
Ai-Da eseri tarihe geçecek
Ai-Da’nın yaptığı “Yapay Zeka Tanrısı” adlı tablo Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde açık artırmayla satışa sunulacak. Ai-Da eserinin açık artırmada satılmasıyla tarihe geçecek.
Dünyanın en gelişmiş robotları arasında
İri gözlere ve kahverengi peruklara değiştirilebilen ultra taşınabilir robot Ai-Da, dünyanın en gelişmiş robotları arasında yer alıyor. Ai-Da’nın gözlerinde ve biyonik ellerinde kamera bulunuyor ve eserlerini bu kameralardan algılayarak yapıyor.
180 bin euroya satılması bekleniyor
Ai-Da’nın satışa sunulacak Yapay Zeka Tanrısı adlı tablo 2,2 metre boyunda ve 180 bin eurodan alıcı bulması bekleniyor.