Boyner Yayınları’nın yeni kitabı “Dünyanın Sonu Değil” okuyucuyla buluşuyor

Boyner Yayınları, Dünyanın Sonu Değil kitabını içerikte yer alan ilkeler doğrultusunda, çevreye minimum etkiyle gerçekleştirdiği bir online lansman toplantısıyla duyurdu. Açılış konuşmasını yapan Boyner Grup Kurumsal İletişim Direktörü Selen Tokcan Hacaloğlu, toplantının formatının tesadüf olmadığını, kitabın mesajıyla birebir örtüştüğünü ifade etti.

“Zamanın ruhuna hitap ediyor”

Kitabın ve Boyner Yayınları’ın misyonları hakkında değerlendirmede bulunan Boyner Yayınları Genel Direktörü Zeynep Erkurt Çelik, şunları söyledi:

“Bu kitap, tam anlamıyla zamanın ruhuna hitap ediyor. Dr. Hannah Ritchie’nin veriye dayalı yaklaşımı, felaket anlatıları yerine veriye dayalı çözüm ihtimaline odaklanmamızı sağlıyor. Boyner Yayınları olarak kitapların hayatları dönüştürme gücüne inanıyoruz. Bu yüzden yayıncılığı da yalnızca bir iş olarak değil, topluma karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada; liderlik, kişisel gelişim, iletişim, kültür, biyografi ve bilim gibi konularda güçlü ve ilham veren kitaplar yayımlıyoruz. Ve bu kitapları yalnızca raflara koymakla kalmıyor; mağazalarımızda oluşturduğumuz okuma köşeleri, sosyal medya projeleri, içerik iş birlikleri ve dijital platformlarla daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz.”

Çevre Bilimci ve Yazar Dr. Hannah Ritchie ise, “Çevre krizleri karşısında karamsarlığa kapılmak kolay, ancak veriler başka bir hikâye anlatıyor. Hava kirliliğinin azalması, ormansızlaşmanın yavaşlaması, yenilenebilir enerjinin yükselişi gibi gelişmeler gösteriyor ki ilerleme mümkün. Bu kitapla da amacımız; felaket anlatılarının ötesine geçerek, veriye dayalı bir iyimserlikle, bireylerden topluluklara herkesin çözümün parçası olabileceğini göstermekti. Dünyanın sonu değil; birlikte, daha yaşanabilir bir geleceği inşa edebiliriz” dedi.

Dünya çok daha iyi; dünya hâlâ çok kötü; dünya çok daha iyi olabilir

Dünyanın Sonu Değil, felaket haberlerine boğulmuş bir dünyada çözüm yollarına odaklanmayı öneriyor. Hava kirliliğinden plastik atıklara, ormansızlaşmadan iklim krizine kadar uzanan yedi büyük çevre sorununu veriye dayalı iyimserlikle ele alıyor. Kitap, üç cümleyi aynı anda doğru kabul ediyor: “Dünya çok daha iyi. Dünya hâlâ çok kötü. Ama dünya çok daha iyi olabilir.”

Dr. Hannah Ritchie; geçmiş verileri, güncel gelişmeleri ve geleceğe dair çözüm önerilerini akıcı ve anlaşılır bir dille sunarken, bireylerden devletlere kadar herkesi bilgiyle harekete geçmeye davet ediyor. Kitap, çevresel farkındalık kadar, umutla eyleme geçme çağrısı da yapıyor.

Bilimsel verilerin herkes için erişilebilir hale geldiği eserde; sürdürülebilirlik, dönüşüm ve toplumsal bilinçlenme güçlü bir şekilde işleniyor.

Kitapta dikkat çeken bazı veriler şöyle:

· 1990’lardan bu yana hava kirliliğine bağlı ölüm oranları dünya genelinde yarı yarıya azaldı.

· Aynı dönemde ormansızlaşma %26 oranında yavaşladı.

· Elektrik üretiminde kömür kullanımı; Birleşik Krallık’ta %60’tan %2’ye, ABD’de %55’ten %20’ye, Danimarka’da %90’dan %10’a düştü.

· 2010–2020 arası 110 milyon hektar orman kaybedilirken, aynı dönemde 50 milyon hektar yeniden ağaçlandırıldı.

· Elektrikli araçların dünya genelindeki satışı 2019’da %2 iken, 2022’de %14’e yükseldi.

Tüm bu veriler, dünyanın çözülmesi gereken büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu, aynı zamanda çözüm için güçlü veriler, teknolojiler ve küresel irade bulunduğunu da gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Üçüncü Kapı, LeBron, Bir CEO’nun Günlüğü ve Bıçak Sırtında Diyaloglar gibi dikkat çeken eserlerin ardından, 2025 yılına Hep Sen Kazan kitabı ile başlayan Boyner Yayınları, yıl boyunca ilgi çekici kitapları okurlarla buluşturmayı sürdürecek.

Dr. Hannah Ritchie kimdir?

Dr. Hannah Ritchie, Oxford Üniversitesi Küresel Kalkınma Programı’nda kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda dünyanın en büyük sorunlarına ilişkin güncel veri ve araştırmaları bir araya getiren ve bunları genel okuyucu kitlesinin erişimine sunan Our World in Data adlı çevrim içi yayının editör yardımcısı ve baş araştırmacısıdır. Araştırmaları düzenli olarak BBC, The New York Times, The Economist, Financial Times, WIRED, New Scientist ve Vox gibi önde gelen yayınlarda; Steven Pinker’ın Enlightenment Now, Hans Rosling’in Factfulness ve Bill Gates’in İklim Felaketini Nasıl Önleriz? gibi çok satan kitaplarında yer aldı. Ritchie 2022 yılında, İskoçya Gençlik İklim Şampiyonu seçildi ve New Scientist tarafından ‘COVID-19 verilerini dünyaya duyuran kişi’ olarak nitelendirildi.