Güler Metal, ihracata ağırlık vermeye devam edecek

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’de iki ayrı fabrikada beyaz eşya, mobilya, seracılık, inşaat ve otomotiv sektörleri için boru profil ve alüminyum boru imalatı gerçekleştiren Güler Şirketler Grubu, 2024 yılında devreye aldığı yeni tesisleriyle üretim kapasitesini artırdı. Güler Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Egemen Güler, 1962 yılında dedesi Şuayip Güler tarafından Eskişehir’in Tabakhane bölgesindeki küçük bir imalathanede ayakkabı burun demiri, menteşe, sac şekillendirme ve sac düğme imalatıyla ticari faaliyetlerine başlayan şirketin, sonrasında ürünlerin satışı, pazarlaması ve son tüketiciye ulaşması için Değirmen Sokak'ta perakende dükkanını hizmete açtığını anlattı. Ayakkabı imalatı devam ederken 1982 yılında emaye soba, soba borusu ve katı yakıt sobaları üretimine başladıklarını aktaran Güler, "1995 yılında Muttalip OSB'de 12 bin metrekare kapalı alanda Güler Metal A.Ş'yi kurarak boru ve profil imalatına başladık. 2004 yılında ısıtma-soğutma, pişirici ve buzdolabı üretim sektörüne alüminyum boru üretimi ve 2011 yılında Güler Boru A.Ş. ile kondenser boru (çelik boru) üretimine geçtik. Daha sonra grup bünyesine inşaat ve akaryakıt gibi sektörleri de ekleyerek, büyümemizi sürdürdük" diye konuştu.

İki ayrı fabrikada üretim

Egemen Güler, Eskişehir OSB ve Muttalip OSB'de toplam 30 bin metrekare kapalı alana sahip iki ayrı fabrikada beyaz eşya, mobilya, seracılık, inşaat ve otomotiv sektörleri için boru profil ve alüminyum boru imalatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Fabrikalarında alüminyum boru, sera boruları, beyaz eşya sektörü için ana gaz boruları, havlupan boru ve profilleri, kondenser ve galvaniz kaplı konderser boru imalatı ile farklı ebat ve ölçülerde profil imalatı yaptıklarını belirten Güler, "Tesislerimizde ürettiğimiz tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ROHS ve REACH belgelerine sahip. Son teknoloji makine parkımız ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda en üst düzey kalitede ürün imalatı yapıyoruz" dedi.

“Hem üretimi hem de ihracat yaptığımız ülke sayısı artırmak istiyoruz”

20 yıldır ihracat yaptıklarını ve üretimin yüzde 50’sine yakınını 11 ülkeye gönderdiklerini belirten Egemen Güler, " Tesislerimize ham olarak gelen ürünleri nitelikli ve nihai hale getirerek, ekonomimize katma değer kazandırıyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz sanayiciler ve özelikle KOBİ’lerimiz için zorlu geçse de kararlılıkla üretim yapmaya, ihracatımıza ve istihdamımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz. Amacımız hem üretimimizi hem de ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak. Bu hedefe ulaşmak için tüm çalışanlarımızla birlikte çaba gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.