Saatleri Ayarlama Enstitüsü eseri, sahneye taşınıyor

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün uyarlaması ve yönetmenliğini Serdar Biliş üstlenecek. Eserin prömiyeri 12 Nisan'da Maximum Uniq Hall'de gerçekleşecek.

Büyük bir prodüksiyonla sahneye konulacak eserde, oyuncu Serkan Keskin onlarca farklı sureti canlandıracak.

Tanpınar'ın klasik haline gelen eseri, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sahnelenecek.

Tuluğ Tırpan'ın canlı piyano performansı ile eşlik edeceği eserin görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş yapıyor.