Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın yayını durduruldu

NOW kanalında yayınlanan diziye Şakir Paşa'nın oğlu ve "Halikarnas Balıkçısı" adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tepki göstermiş, mahkemeye başvurmuştu.

Gazeteci Enver Aysever'in sosyal medya hesabından aktardığını göre, aileden yapılan açıklamada, "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Aile açıklama yapmıştı

Cevat Şakir’in torunları, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları olarak, Şakir Paşa Ailesi dizisi için bizden herhangi bir izin alınmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bu durum dedemizin manevi mirası açısından hassas bir konu. Hukuki süreci titizlikle sürdürüyoruz." demişti.

Yapım şirketi iddiaları reddetmişti

Yapım şirketi MedYapım ise iddiaları reddederek “Dizide yer alan olaylar, basında yer alan haberler ve mahkeme kararlarına dayanarak hazırlanmıştır. Hikayenin diğer detayları ise sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulanmıştır.” açıklamasını yapmıştı.