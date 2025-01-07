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Sanat dünyasının acı kaybı! Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu

90 yaşında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) eski keman virtüözü Ayla Erduran için perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Haber Merkezi
AA
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Sanat dünyasının acı kaybı! Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu
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Devlet sanatçısı Ayla Erduran yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) eski keman virtüözü Erduran için 9 Ocak Perşembe 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Usta sanatçı, buradaki törenin ardından ikindi vaktini müteakip Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayla Erduran kimdir?

Müziğe küçük yaşlarda başlayan Ayla Erduran ilk konserini 10 yaşında verdi. Erduran, 1946'da Paris Konservatuvarına girerek Beneddetti ile çalışmaya başladı ve 1950'de mezun oldu.

1951-1955 yılları arasında New York'ta Galamian ve Zino Francescatti'nin yanında tekniğini ilerleten Erduran, ABD'nin çeşitli şehirlerinde ve radyolarında konserler, resitaller verdi.

Erduran, 1957'de Moskova'ya giderek keman çalışmalarına David Oistrakh'ın yanında devam etti ve daha sonra katıldığı III. Wieniawski yarışmasında armağan aldı.

Devlet sanatçısı Ayla Erduran, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok ülkede konserler verdi.

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