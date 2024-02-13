“Sanat hep bir başka kapıyı açan yolculuktur”

Kültür ve yaşam dergisi KİTAP’ta başka neler var?

Hakan Güldağ, iş insanı Kemal Gülman’ın otobiyografi kitabı İş’ten Hikayeler ile ilgili değerlendirme yazısını okurlarının beğenisine sundu.

Rüştü Bozkurt, kitapla adım adım köşesinde bürokrat ve siyasetçi, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in fabl tarzında yayına hazırladığı Hüner ile Güher kitabı hakkında bir yazı kaleme alıyor. Dinçer’in kitabı, Klasik Yayınları’ndan yayına hazırlandı.

Faruk Şüyün, Portreler köşesinde yakın zamanda sonsuzluğa uğurladığımız üretken edebiyatçı Mario Levi’nin ardından dokunaklı bir yazı kaleme alıyor. Şüyün’ün yazısına, Edip Cansever’den, Cemal Süreya’ya, Attila İlhan’dan, Sevim Burak’a çok sayıda değerli isim ile Mario Levi’den kalan anılar eşlik ediyor.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yazdığı Kusursuz Cinayet kitabı raflardaki yerini aldı. 28 yıllık hekimliğinin yanı sıra bol ödüllü karikatürist olan Halis Dokgöz’ün yeni kitabı, iş deneyimlerinden yansıyan 20 ilginç öyküyü içeriyor.

Mustafa Kemal Çolak, bir kurum bir kitap’ta Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Türkiye Bankacılık Sektörü’ adlı, 342 sayfadan oluşan kitaba ilişkin yazıyor. Kitapta, Osmanlı dönemini de kapsayan yüzyılı aşkın sürece ilişkin bankacılık ve diğer finansal dallardaki gelişmeler yer alıyor.