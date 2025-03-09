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The Last of US 2. sezon için dikkat çeken yeni fragman yayınlandı

The Last of US 2. sezon için yeni bir fragman daha yayınlanırken, zombilerin giderek daha da tehlikeli hale gelmesi gözlerden kaçmadı.

Haber Merkezi
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The Last of US 2. sezon için dikkat çeken yeni fragman yayınlandı
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The Last of US 2. sezon için geri sayım resmen başladı. Hikayesi, sahneleri ve oyuncularıyla beğeni toplayan dizinin yapımcılığını Warner Bros. Discovery üstlenirken, başrollerde Bella Ramsey ve Pedro Pascal bulunuyor.

İlk sezonuyla milyonların beğenisini kazanan fenomen dizi için yayınlanan yeni fragman, muhtemelen son sezonu olacak dizinin giderek daha gerilimli olacağını gösteriyor.

Yayınlanan fragmanda zombilerin daha da tehlikeli bir hale geldiği görülürken, fragmanda göze çarpan bir başka detay ise zombilerin insan yerleşimlerine yaptığı saldırılar.

Çok sayıda patlamanın yaşandığı fragmanda, alev makinesi tarafından vurulan zombiler görülüyor. Ayrıca ormanda kaçan karakterlerin kısa klipleri ve birinin asıldığı sahneden hemen önce yakın çekimleri de yer alıyor.

Joel ve Ellie ise bu gerilimin yaşandığı ortama geri dönüyor. Ellie’nin koşarken bir tabanca ateşlediği zorlu çatışma sahneleri de aksiyonu bir adım daha ileri taşıyor.

The Last of Us'ın ikinci sezonunda ayrıca Jeffrey Wright Isaac Dixon, Isabela Merced Dina ve Kaitlyn Dever Abby olarak yer alırken, ikinci sezon 13 Nisan’da MAX’te yayınlanacak.

 Kaynak: The Verge

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