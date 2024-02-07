Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda son gelişme

Bir Demet Tiyatro, Eşkıya ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi sinema ve dizilerle hafızalara yer edinen oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak gecesi beyin kanaması geçirmişti.

Acıbadem Taksim Hastanesi’ne kaldırılan Tanrıöğen’in beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması tespit edilmişti. Tanı üzerine Tanrıöğen hastanenin Ataşehir şubesine sevk edilmiş ve burada kanamaya yol açan anevrizma ameliyatla kapatılmıştı.

Peş peşe iki ağır ameliyet geçiren Settar Tanrıöğen’in yoğun bakımdan normal odaya alındığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtilirken, Kızılcık Şerbeti dizisinin setine ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.