Yönetmen Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti
'Gurbetçiler', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı', 'Atmaca Mehmet' ve 'Kralların Öfkesi' gibi dizi ve filmlerin yönetmeni Yücel Uçanoğlu, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
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1960 - 2005 arasında sinema ve televizyon sektöründe yönetmenliğin yanı sıra senaristlik de yapan Yücel Uçanoğlu'nun vefatını ailesi duyurdu.
Uçanoğlu’nun cenazesi yarın öğlenın ardından Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nden kaldırılacak.
1960'ta 'Yanık Ömer' ile yönetmenliğe başlayan Uçanoğlu, 4 filmin de yapımcılığını üstlendi.
1966'da sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlenen Yücel Uçanoğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.