1,5 yıl sonra Çin, dolar karşısında yuanı zayıflattı

Analistler Çin'in para biriminde büyük bir devalüasyonun olası olmadığını düşünüyor, ancak salı günü bu yönde küçük bir adım atıldı.

Çin Merkez Bankası, referans kurunu dolar karşısında 7,2038 yuan olarak belirledi ve Eylül 2023'ten bu yana ilk kez yuanı dolar karşısında 7,20'den daha zayıf hale getirdi. Spot ticarette yuan, referans noktası etrafında izin verilen yüzde 2'lik bandın alt sınırına yaklaştı ve dolar karşısında 19 ayın en düşük seviyesine dokundu.

Dolar/yen 7,3291'e kadar yükselişin ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 7,3190 seviyesinde.

Çin'in ABD'ye ihracatı Başkan Trump'ın gümrük vergilerinden büyük ölçüde etkileneceğinden, daha ucuz bir yuan ihracatçıların diğer pazarlarda daha rekabetçi olmalarına ve belki de ABD'deki işlerinin bir kısmını korumalarına yardımcı olacaktır. Ancak ekonomistler Pekin'in bu konuda isteksiz davranacağını çünkü bunun Trump'ı olduğundan daha fazla kızdıracağını ve Çin'den daha fazla sermaye çekerek Çin finans sistemini istikrarsızlaştırabileceğini söylüyor.