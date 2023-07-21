ABD, dev Rus bakır üreticisini yaptırım listesine aldı

ABD, "Rusya'nın metal ve madencilik sektörlerinden elde ettiği geliri azaltmak" için bir tedbir olarak Rusya'nın önde gelen bakır üreticisi Ural Madencilik ve Metalürji Şirketi'ni (UMMC) yaptırım listesine aldı.

Washington, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 2022 Şubat ayından bu yana, Batılı müttefikleriyle birlikte yüzlerce Rus şirketi ve vatandaşına yaptırım uyguluyor.

Bakır üretiminin %40 UMMC'de

ABD'de hazine ve dışişleri bakanlıkları dün de yaklaşık 120 kişi ve kurumu yaptırım listesine dahil ettiler. UMMC 2020'de Rus bakırının yaklaşık %40'ını üretiyordu.

İngiltere de 2022 yılında hakim hissedarına yaptırım uygulamasının ardından LME de 2022 yılında bu yana UMMC'nin yeni bakır teslimatları yamasını yasaklamış durumda. Ekim ayından bu yana da UMMC tarafından üretilen bakır sadece sahibinin yaptırımların ihlal edilmediğini kanıtlayabilmesi halinde LME'ye kayıtlı depolara teslim edilebiliyor.