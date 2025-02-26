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ABD, fiyatları düşürmek için yumurta ithalatını artıracak

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD'nin kuş gribinin yayılmasıyla mücadele için yumurta ithalatını artırmak da dahil olmak üzere 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını söyledi.

Haber Merkezi
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ABD, fiyatları düşürmek için yumurta ithalatını artıracak
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USDA verilerine göre, ABD kümes hayvanlarında üç yıldır devam eden kuş gribi salgını 2022'den bu yana 166 milyon tavuğun ölümüne neden oldu.

Rollins, eyalet tarım yetkililerinin katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, ajansın ayrıca çiftliklere ücretsiz biyogüvenlik denetimleri sağlayacağını ve kuş gribi nedeniyle tavuklarını öldürmesi gereken çiftçilere ödeme oranlarını artıracağını söyledi.

Rollins, USDA'nın tavuklar için aşıları araştırdığını ancak henüz kullanımlarına izin vermediğini söyledi. Kümes hayvancılığı endüstrisi, potansiyel ticari etkileri nedeniyle tavukların aşılanması konusunda ikiye bölünmüş durumda.

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