ABD Hazine Bakanı'ndan 'Çin' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kapalı kapılar ardında düzenlenen yatırımcı zirvesinde, Çin ile yaşanan gümrük vergisi açmazının her iki tarafça da sürdürülemeyeceğini ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin gerilimi azaltmanın yollarını bulması gerektiğini söyledi.

Bessent, JPMorgan Chase & Co. tarafından Washington'da düzenlenen ve halka ya da medyaya açık olmayan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bu gerilimin azalmasının çok yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini söyledi. Oturuma katılanlara göre Bessent mevcut durumu esasen bir ticaret ambargosu olarak nitelendirdi.