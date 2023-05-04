ABD Hazine Bakanlığı: Temerrüt için 1 Haziran senaryosu 'en iyi tahmin'

ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Piyasalardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Joshua Frost, 1 Haziran gibi erken bir tarihte ABD'nin ödeme yükümlülüklerini tamamen yerine getirmek için nakit sıkıntısı yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Frost, son vergi gelirlerine dayalı olarak yapılan "en iyi tahmin"e göre, kazançlar ve harcamaların doğası gereği değişken olduğunu ve gerçek tarihin gerçekleşen gelir ve harcamalara bağlı olacağını belirtti.

Frost, "Kaynaklarımızı tükettiğimiz tarih, gerçekleşen gelir ve harcamalara bağlı olarak birkaç hafta sonra olabilir" dedi. ABD Hazine Bakanlığı'nın, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan fonları sağlamak için bir dizi önlem aldığı belirtildi.