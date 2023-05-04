ABD'de işler rayından çıkıyor: Temerrüt 8,3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir!

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin raporuna göre, ABD'nin ödeme yükümlülüklerinde yaşanabilecek uzun süreli bir temerrüt, 8,3 milyon kişinin işini kaybetmesine ve ekonomik çıktıda yüzde 6.1'lik bir azalmaya neden olabilir.

Rapora göre, benzeri görülmemiş bir temerrütün, güçlü istihdam büyümesinin milyonlarca iş kaybına doğru hareket etmesiyle ekonomide ciddi hasara yol açması muhtemel.

Raporda ayrıca, daha mütevazı ve kısa bir temerrüt senaryosunun bile 500 bin istihdam kaybına ve reel GSYİH'da yüzde 0.6'lık bir azalmaya neden olabileceği belirtiliyor.

ABD hükümeti, borç limitini artırmak için Kongre'den onay alamazsa, önümüzdeki haftalarda temerrüte düşebilir. Uzmanlara göre ise bu durum, ülkedeki işsizlik oranını artırabilir ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.