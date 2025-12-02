ABD para piyasası fonlarında bir ilk

ABD para piyasası fonları, yönetilen varlıkların sekiz trilyon doları aşmasıyla önemli bir eşiği geride bıraktı. Bu gelişme, yüksek getirileri sayesinde yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale gelen sektör açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Para piyasası ve yatırım fonu veri şirketi Crane Data'ya göre, toplam varlık geçen hafta yaklaşık 105 milyar dolar artarak Pazartesi günü itibarıyla rekor seviyeye ulaştı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine rağmen diğer yatırım araçlarına, özellikle banka mevduatlarına kıyasla daha yüksek getiri sunduğu için para piyasası fonlarına yönelmeyi sürdürdü.

Crane Data verilerine göre, en büyük 100 fonu izleyen Crane 100 Para Fonu Endeksi'nin yedi günlük getirisi 1 Aralık itibarıyla yüzde 3,80 oldu.

TD Securities'in ABD faiz oranı stratejisi başkanı Gennadiy Goldberg, Fed'in kademeli faiz indirimlerine rağmen getirilerin kaldığını ve bu nedenle para piyasası fonlarının sermaye girişlerini çekmeye devam ettiğini belirtti. Goldberg, "Faiz oranlarının kademeli olarak düşmesiyle sermaye girişlerinin de kademeli olarak azalmasını bekliyoruz, ancak tarihsel olarak yüzde 2'nin üzerindeki getiriler para fonlarına sermaye girişlerini çekmeye devam etmelidir" dedi.

Crane Data'nın verilerine göre, bu yıl para piyasası fonlarına toplam 848 milyar doların üzerinde giriş oldu. Yatırım Şirketleri Enstitüsü'nün haftalık verilerine göre ise, şirketlerin kendi iç para fonları hariç tutulduğunda toplam varlıklar 25 Kasım haftasında 7,57 trilyon dolar seviyesindeydi.