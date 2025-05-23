ABD tahvillerinden uzaklaşma Alman tahvillerine destek veriyor

SEB Research'ten Jussi Hiljanen, özellikle Alman Bund'larının (devlet tahvili) ABD Hazine tahvillerinden uzaklaşarak önümüzdeki aylarda 10 yıllık Bund getirilerini yüzde 2,50 civarında sabitleme potansiyelinden faydalanmasının beklendiğini söyledi.

Hiljanen, “ABD Hazine tahvillerine alternatif olarak Bund'lara artan ilginin, Euro Bölgesi devlet tahvili arzı ve Eurosystem bilanço küçültmesinden kaynaklanan Bund getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı dengelemesini bekliyoruz” dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin de Bund getirilerinin önemli ölçüde yükselmesini önlemeye yardımcı olması gerektiğini ifade eden Hiljanen, “Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisinin önümüzdeki aylarda çoğunlukla yüzde 2,50 civarında dalgalanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

TD Securities'den Jan Nevruzi ve Gennadiy Goldberg ise, yabancı yatırımcıların 2025'in ilk çeyreğinde ABD Hazine varlıklarına ekleme yaptığını, ancak tercihlerinin kısa vadeden yana olduğunu öne sürdüler.

Nevruzi ve Goldberg, “Hazine varlıklarına ekleme yapmalarına rağmen, yabancı yatırımcıların Hazine bonolarına olan göreceli tahsisatlarını artırdıklarını belirtmek gerekir” değerlendirmesini yaptılar.

Bu durumun beklenen ticaret belirsizliği, vade primine ilişkin endişeler, daha dik bir getiri eğrisi ve resmi yatırımcıların potansiyel döviz müdahalesi amaçları için ellerinde daha fazla likit varlık tutma arzusunun bir fonksiyonu olabileceğini söyledi.

Stratejistlere göre hem resmi hem de özel yabancı yatırımcılar bono varlıklarını artırdı ve resmi yatırımcılar alımlarını daha hızlı bir şekilde hızlandırdı.