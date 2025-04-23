ABD, yeni gümrük vergileri sonrası 18 ülkeden yazılı teklif aldı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmasının ardından konuyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Leavitt, Trump yönetiminin ticaret müzakereleri kapsamında şu ana kadar 18 ülkeden vergilerle ilgili yazılı teklif aldığını ifade etti.

Leavitt, ticaret müzakerelerini yürüten ekibin sadece bu hafta boyunca 34 ülke ile doğrudan görüşmeler gerçekleştireceğini vurgulayarak, bu temasların ekonomik işbirliği ve vergiler üzerinde somut ilerlemelere zemin hazırlayacağını ifade etti.

Hindistan ile uzlaşma sağlandı

Basının yeterince dikkat göstermediğini belirttiği önemli bir gelişmeye de dikkat çeken Leavitt, Hindistan'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in 21 Nisan itibarıyla Hindistan ile ticaret anlaşmasının şartları üzerinde mutabakata varıldığını açıkladığını hatırlattı. Leavitt, bu gelişmenin ABD dış ticaret stratejisi açısından "önemli bir adım" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık vermişti. Gümrük vergilerinin Çin hariç askıya alınmasının ardından ABD ve diğer ülkeler arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. Trump, Hindistan'dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.