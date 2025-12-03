ABD'de 9 Japon şirketi Trump yönetiminin tarifelerine karşı dava açtı

Kyodo ajansının haberine göre ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine New York'ta açılan davalarda şirketler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan uyguladığı tarifelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Toyota Motor grubundan Toyota Tsusho firması ve Sumitomo Chemical'ın yanı sıra Ricoh, Yokohama Rubber ve Ushio gibi Japon şirketlerinin ABD'deki bağlı kuruluşları, Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etse bile ithalatçılara otomatik geri ödeme yapılacağının garanti edilmediğini belirterek hukuki yola başvurdu.

Şirketlerin bu yıl ödedikleri ek gümrük vergilerinin tamamının geri ödenmesi talebiyle açılan davalar, Yüksek Mahkemenin söz konusu tarifeleri yasa dışı sayması durumunda geçerli olacak.

Tarifeler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, ikinci döneminin başında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Bazı şirketler ve eyaletler, Trump'ın uyguladığı tarifeleri ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine taşımıştı. Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esaslı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkilerini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi temyize giderken Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş ve 29 Ağustos'ta büyük ölçüde onaylamıştı. Tarifelerin derhal iptali reddedilmiş, Trump yönetimine Yüksek Mahkemeye başvuru için süre tanınmıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunması üzerine Yüksek Mahkemeden hızlı inceleme talep etmiş, mahkeme 5 Kasım'da tarafların savunmalarını dinlemişti.