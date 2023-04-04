ABD'de bankacılık krizi henüz bitmedi

Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'nun CEO'su Jamie Dimon, yatırımcılara yolladığı bir notta, ABD'de bankacılık krizinin devam ettiğini ve etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin muhtemel olduğunu yazdı.

Yatırımcılara yolladığı 43 sayfalık notta Dimon "Mevcut kriz henüz sona ermedi ve geride kalsa bile, gelecek yıllarda bunun yansımaları olacak." dedi.