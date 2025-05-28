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ABD'de bankacılık sektörünün karı 70,6 milyar dolara çıktı

ABD bankacılık sektörü, 2025’in ilk çeyreğinde net karını yüzde 5,8 artırarak 70,6 milyar dolara çıkardı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de bankacılık sektörünün karı 70,6 milyar dolara çıktı
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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2025'in ilk çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 462 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ilk çeyreğinde 70,6 milyar olduğu bildirildi.

Bankaların karının yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışa faiz dışı gelirlerdeki yükselişin öncülük ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların varlık kalitesi göstergelerinin genel olarak olumlu seyrettiği ancak bazı portföylerde zayıflıkların devam ettiği belirtildi. Kredi büyümesinin ise sınırlı kaldığı kaydedildi.

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