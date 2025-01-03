ABD'de ISM imalat endeksi, aralık ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ISM, Aralık 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artışla 49,3 değerine çıktı.

Bu dönemde kaydettiği artışa karşın imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 48,2 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, Kasım 2024'te 48,4 değerini almıştı.

Üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık 3,5 puan artışla 50,3'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,1 puan artarak 52,5'e yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 2,8 puan azalışla 45,3'e geriledi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 7 sektörde daralma yaşandı.

Birincil metaller, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, ahşap ürünleri, mobilya, kağıt ürünleri, çeşitli imalat ile plastik ve kauçuk ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise tekstil, işlenmiş metal ürünleri, baskı, makine, kimyasal ürünler, ulaşım ekipmanları ve metalik olmayan mineral ürünleri oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.