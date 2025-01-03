Morgan Stanley, TCMB’den ocak ayında bir faiz indirimi daha bekliyor

ABD’li yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Aralık 2024 enflasyon verisini değerlendirdi.

TÜİK, 2024 yılında enflasyonun yüzde 44,38 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Morgan Stanley de yaptığı değerlendirmede, “Türkiye'de manşet enflasyonun mart itibariyle yıllık yüzde 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Morgan Stanley, aralıkta manşet enflasyonun beklentilerin altında gelmesi nedeniyle TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim daha yapma yolunda olduğunu düşündüklerini belirtti.

Banka değerlendirmesinde, beklenenden iyi gelen aralık ayı verisi ve kira dahil, yapışkan hizmetlerde önemli bir iyileşme gösterildiğini belirterek TCMB'ye 23 Ocak'ta 250 baz puanlık bir faiz indirimine daha devam etme konusunda güven vereceğini kaydetti.

Morgan Stanley, Ocak-Şubat aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediklerini belirterek bununla birlikte, manşet enflasyonun mart ayı itibariyle yıllık yüzde 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Banka geçtiği notta "Sıkı parasal duruşun devam etmesiyle birlikte, yeni yıl ücret ve fiyat artışlarının ikinci tur etkilerini sınırlı tutacak ve bize göre TCMB'nin gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel olarak reel faizleri ayarlamaya devam etmesine izin verecektir. Yıllık yüzde 26 enflasyon ve 2025 sonunda yüzde 28,5 politika faizi tahminlerimizi koruyoruz" değerlendirmesine yer verdi.