ABD'de işsizlik başvuruları 10 ayın zirvesinden geriledi

Çalışma Bakanlığı, işsizlik başvurularının bir önceki hafta 10 ayın en yüksek seviyesi olan 243.000'den 5.000 düşerek 238.000'e düştüğünü bildirdi. Dört haftalık ortalama başvuru sayısı 5.500 artışla 232.750'ye yükseldi ve Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İşten çıkarmaların bir göstergesi olan haftalık işsizlik başvuruları, tarihsel standartlara göre düşük seviyelerde kaldı.

8 Haziran haftasında, bir önceki hafta 15.000 artışla yaklaşık 1,83 milyon kişi işsizlik yardımı aldı.