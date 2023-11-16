ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 11 Kasım ile biten haftada ​231,000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 4 Kasım ile biten haftada 217,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 218,000 olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 11 Kasım ile biten haftada 220,250 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 4 Kasım ile biten haftada 1.865 milyon seviyesine yükseldi.