ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düşüşte

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik sigortası için ilk başvurularının 8 Mart'ta sona eren haftada 2 bin azalarak 220 bine gerilediğini bildirdi.

The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler yeni işsizlik başvurularının 4000 artarak 225 bine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Geçen haftanın yeni işsizlik maaşı başvuruları 221 binden 222 bine revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 1.500 artışla 226 bin oldu. Bir önceki haftanın ortalaması 250 artışla 224.250'den 224.500'e revize edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 1 Mart'ta sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmemiş oranına göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsiz sayısı 1 Mart'ta sona eren haftada 1.870.000 ile bir önceki haftanın revize edilmemiş seviyesi olan 1.897.000'den 27.000 düşüş gösterdi. Dört haftalık hareketli ortalama ise 1.872.250 ile bir önceki haftanın revize edilmemiş ortalaması olan 1.866.000'den 6.250 artış gösterdi.