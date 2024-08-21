ABD’de istihdam değişiminde aşağı yönlü revizyon

ABD'de Mart ayına kadar olan yıldaki iş büyümesi tahmin edilenden çok daha düşük gerçekleşti. Buna göre Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki istihdam değişimi aşağı yönlü 818 bine revize edildi.

Fed Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye hazırlanırken, Çalışma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada işgücü piyasasının güçlülüğü konusunda artan endişeleri vurguladı.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre şubat ayındaki son revizyonda da bu sayım devam ederse, Mart 2009'daki 902 bin kişilik istihdam azalmasından bu yana en büyük aşağı yönlü revizyon olacak.

Öte yandan mesleki ve ticari hizmetler kategorisinde, önceki tahmine göre 358 bin veya yüzde 1,6'lık bir düşüşle en büyük iş kaybı yaşandı. Bunu yüzde 0,9 düşüşle 150 bin iş ile eğlence ve konaklama izledi. Zayıf konumdaki imalat sektöründe, yine yüzde 0,9 düşüşle 115 binlik iş kaybı yaşandı.