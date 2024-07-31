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ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin altında yükseldi

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin altında yükseldi
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ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ücret artışını ölçen endeks, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 artmıştı.

İstihdam maliyeti, ikinci çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,1'lik artış kaydetti.

Maaşlar yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 ve yan hak maliyetleri yüzde 1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,9 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,2'lik artış gösterdi.

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