ABD'de kredi kartı temerrütleri 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Financial Times'ın haberine göre, BankRegData tarafından derlenen veriler, kredi kartı borç verenleri, 2024 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 46 milyar dolarlık kredi bakiyesi için zarar yazdılar.

Kredi verenlerin, borçlunun borcunu ödeyemeyeceğine karar vermesiyle ortaya çıkan zarar yazma işlemleri, önemli kredi sıkıntısının yakından izlenen bir ölçütüdür.

Moody's Analytics Başkanı Mark Zandi, "Yüksek gelirli haneler iyi durumda, ancak ABD tüketicilerinin en alttaki üçte biri tükenmiş durumda. Tasarruf oranları şu anda sıfır" dedi.

Temerrütlerdeki keskin artış, tüketicilerin kişisel mali durumlarının yıllarca süren yüksek enflasyonun ardından ve Fed'in borçlanma maliyetlerini yüksek seviyelerde bırakmasıyla giderek nasıl gerildiğinin bir işareti.

Bankalar henüz dördüncü çeyrek rakamlarını bildirmedi ancak ilk işaretler daha fazla tüketicinin borçlarının önemli ölçüde gerisinde kaldığı yönünde.

JPMorgan Chase ve Citigroup'un ardından ABD'nin en büyük üçüncü kredi kartı borç vereni olan Capital One, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış kredi kartı iptal oranının, yani geri alınamaz olarak işaretlenen toplam kredilerinin yüzdesinin, bir yıl önceki yüzde 5,2'den yüzde 6,1'e ulaştığını söyledi.