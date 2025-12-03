ABD'de mortgage başvuruları azaldı

  1. Ekonomim
ABD'de Mortgage Bankers Association (MBA) verilerine göre, 28 Kasım 2025 haftasında ipotek başvuruları bir önceki haftaya kıyasla %1,4 azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış Piyasa Bileşik Endeksi de aynı oranda düşüş kaydetti.

MBA'nın ForInvest Haber ile paylaştığı rapora göre, mevsimsellikten arındırılmamış verilerle endeks, önceki haftaya kıyasla %33 geriledi. Yeniden finasman endeksi haftalık bazda %4 düştü, ancak bir yıl öncesine göre %109 daha yüksek kaldı. Mevsimsellikten arındırılmış satın alma endeksi ise haftalık %3 arttı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Joel Kan, daha zayıf işgücü piyasası ve düşen tüketici güveni verilerinin tahvil getirilerini düşürmesiyle ipotek oranlarının da gerilediğini belirtti. 30 yıllık sabit ipotek oranı, ay boyunca yaşanan istikrarlı artışın ardından son haftada %6,32'ye düştü.

Yeniden finasman faaliyetinin borçluların daha düşük oranları beklemesiyle hem konvansiyonel hem de devlet kredilerinde düştüğünü ifade eden Kan, satın alma başvurularında hafif bir artış olduğunu ancak geniş ekonomik görünüm belirsizliğini korurken her hafta karışık sonuçlar görmeye devam ettiklerini ekledi.

Yeniden finasmanın toplam başvurulardaki payı %53,4'ten %53'e geriledi. Ayarlanabilir faizli ipotek (ARM) payı %8'e yükseldi. FHA'nın payı %18,3'e, VA'nın payı %15'e, USDA'nın payı ise %0,3'e düştü.

