ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürürken faiz yatay seyretti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 28 Mart ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,6 düşüşle 243,7 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,5 artışla 158,2 olurken, refinansman endeksi yüzde 5,6 azalarak 710,4 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan azaldı ve yüzde 6,70 seviyesine indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Ekonomik belirsizlik piyasalara hâkim oldukça hazine getirileri oynak olmaya devam ediyor. Çoğu mortgage oranı geçen hafta daha düşük seviyede kapanırken, 30 yıllık sabit oran yüzde 6,70'te nispeten değişmeden kaldı" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 40,4 seviyesinden yüzde 38,6'e geriledi.

15 yıllık faizinde oran 4 puan düşüşle yüzde 6,04 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 15 baz puan artışla yüzde 6,04 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 baz puan azaldı ve yüzde 6,76 seviyesine indi.