ABD’de mortgage faizleri 5 ayın dibinde: Başvurular hızlı arttı

ABD'de mortgage başvurularında artış devam ederken, 30 yıllık faizde aşağı yönlü hareket üst üste altıncı haftasında da sürdü ve 2024 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 7 Mart ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 11,2 artışla 269,3 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 7,0 artışla 154,6 olurken, refinansman endeksi yüzde 16,2 artarak 911,3 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 6 baz puan daha azaldı ve yüzde 6,67 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları art arda altıncı hafta düşüş gösterdi ve 30 yıllık sabit oran Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,67'ye geldi. Sonuç olarak, başvurular hafta boyunca arttı ve bir yıl öncesine göre yüzde 31 yukarıya çıktı." dedi.

Kan, "İlkbahar konut satın alma sezonuna girilirken, satın alma endeksi bir yıl öncesine göre yüzde 4'ten fazla arttı ve faaliyet tüm kredi kategorilerinde yukarı geldi. Hükümet satın alma başvuruları yüzde 11'lik bir artış yaşadı; bu artış FHA oranının yüzde 6,34'e düşmesiyle desteklendi. Ayrıca, ortalama kredi boyutları daha yüksekti ve satın alma kredisi tutarı 1990'dan bu yana yapılan anketin en yükseği olan 460.800 dolara ulaştı." diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 43,8 seviyesinden yüzde 45,6'ya yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 8 baz puan düşüşle yüzde 6,04 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 5,81 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 15 baz puan azaldı ve yüzde 6,68 seviyesine indi.