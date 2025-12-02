  1. Ekonomim
ABD'de perakende satışlar arttı

Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, ABD'de perakende satışlar yüzde 7,6 arttı.

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar kasım ayının dördüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 769 arttı. Geçtiğimiz hafta artış yüzde 5,9 olmuştu.

Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar Kasım ayının ilk dört haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış gösterdi. Hedef yüzde 6,7 satış artışı olarak belirlenmişti.

