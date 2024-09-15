ABD'de sondaj kule sayısında 4 hafta sonra ilk
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste dört haftalık düşüşün ardından geçen hafta artış gösterdi.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 13 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 8 adet artarak 590 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 51 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 488 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 97 seviyesine çıktı. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 olarak belirlendi.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 21'i açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 6 adet, açık sularda iki adet arttı, iç sularda değişmedi.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 218 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet düşüşle 150 olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 67, ortak kule sayısı değişmeyerek 1 oldu.
Meksika'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 19 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 6 adet artışla 808 seviyesine geldi.