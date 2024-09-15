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ABD'de sondaj kule sayısında 4 hafta sonra ilk

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste dört haftalık düşüşün ardından geçen hafta artış gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de sondaj kule sayısında 4 hafta sonra ilk
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Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 13 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 8 adet artarak 590 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 51 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 488 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 97 seviyesine çıktı. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 21'i açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 6 adet, açık sularda iki adet arttı, iç sularda değişmedi.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 218 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet düşüşle 150 olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 67, ortak kule sayısı değişmeyerek 1 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 19 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 6 adet artışla 808 seviyesine geldi.

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