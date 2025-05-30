ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mayıs ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla değişmeyerek 52,2 oldu.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 50,8 olarak açıklanmıştı.

Böylece, tüketici güven endeksi, Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 0,9 puan azalarak 58,9'a düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,6 puan artarak 47,9'a çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisinde gerileme

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya çıktı. Bu, ABD'de Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçiminden bu yana görülen en küçük artış olurken, kısa vadeli beklentilerdeki 4 aydır kaydedilen büyük sıçramaların sona erdiğine işaret etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye geriledi. Bu, Aralık 2024'ten bu yana görülen ilk düşüş olurken, 4 aylık yükselişi sonlandırdı.

ABD'nin Çin ile tarifeler konusunda uzlaşması tüketici güvenine olumlu yansıdı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin geçen aya kıyasla değişmediğini, böylece art arda 4 aydır süren keskin düşüş serisinin sona erdiğini belirtti.

Mayıs ayının öncü verilerinde bir düşüş yaşandığını hatırlatan Hsu, ancak ayın ikinci yarısında Çin'den ithal edilen mallara yönelik tarife oranında geçici olarak düşüşe gidilmesinin ardından toparlanma görüldüğünü aktardı.

Hsu, tüketicilerin geleceğe dair endişelerinin devam ettiğini ve genelde tarifelerin fiyatlara yansımasını beklediğini vurgulayarak, bu durumda ticaret politikasının tüketicilerin ekonomi algısını etkilemesinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.